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  3. 30 Ekim 2018 21:18

İstanbul Havalimanı'na ulaşım başlıyor ! İşte otobüs hatları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı'na giden otobüsler yarın seferlere başlıyor.

İstanbul Havalimanı'na ulaşım başlıyor ! İşte otobüs hatları...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün hizmete açılan İstanbul Havalimanı'na İETT ve Havaist ile yolcu taşımacılığı yarın başlıyor. İki aylık ilk etapta İETT 3 hatta 9 otobüs ile, Havaist ise 4 hatta 18 otobüs ile hizmet vermeye başlayacak.

İstanbul Havalimanı'nda ilk tarifeli uçuş yarın başlarken, ulaşım ihalesini kazanan OTOBÜS A.Ş ve İETT ilk yolcularını yarın havalimanına taşıyacak. İstanbul Havalimanı tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak 2019 tarihine kadar planlanan otobüs hatları Türk Hava Yolları Uçuş Planına göre yapıldı. Lüks taşımacılık hizmeti verecek olan Havaist, ilk etapta yolculara 4 hat 18 otobüs (2 yedek dahil olarak) ile hizmet verecek ve hat sayısı talebe göre artırılabilecek. İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile hizmet vereceği 1 Ocak itibariyle lüks otobüsle 18 hattan 150 otobüsle İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyacak. Havaist'in yanı sıra İETT de belirlenen noktalardan toplu ulaşım ihtiyacını karşılamak için ilk etapta 39 adet İETT aracı ile 4 hatta hizmet verecek şekilde planlama yapıldı.

HAVAİST'İN HİZMET VERECEĞİ HATLAR

İlk etapta hizmet verilecek Hatlar: 

Taksim - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı 

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna- İstanbul Havalimanı Hattı 

Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı 

TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı 

İlk Etapta Hizmete Giren Hatlar (4)

Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı 

Taksim- Gümüşsuyu

Beşiktaş Peronlar

Zincirlikuyu Metrobüs

Göktürk

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi:  44 Km Tek Yön - 100 Dakika (Ort) - 4 Araç

Yenikapı-Bakırköy-Yenibosna-Yeni Havalimanı 

Yenikapı Peronlar

Bakırköy İdo 

Yenibosna-Kuleli

Başakşehir-Metrokent

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi:  65 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ort) - 4 Araç

3- Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı 

Kozyatağı Metro

Ümraniye-Tepeüstü

Kavacık

Hasdal

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi:  57 Km Tek Yön - 115 Dakika (Ort) -  4 Araç

4-TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı 

TÜYAP

Beylikdüzü- Cumhuriyet

Bahçeşehir

Yeni Havalimanı

Hat Bilgisi:  58 Km Tek Yön - 110 Dakika (Ortalama) -  4 Araç

DHA

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