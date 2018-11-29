İstanbul Sarıyer'de yol çöktü !

Sarıyer’de yoğun yağış nedeniyle yol çöktü. Çökme esnasında yoldan araç ve yayanın geçmemesi olası bir faciayı önlerken, yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.



Olay, Sarıyer Rumeli Kavağı Liman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağışlar nedeniyle sabah saatlerinde iki şeritli olan yolun tek şeridinde çökme meydana geldi. O sırada yoldan araç ve yayanın geçmemesi olası can kaybını önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekipleri, çöken yerin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemlerinin alınmasından sonra yol tek şerit olarak trafiğe açıldı.



Olay anını anlatan Cemal Poloğlu, “Bu sabah yağmur aşırı olunca kayma oldu. Yağıştan oldu” dedi.