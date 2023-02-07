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İstanbul Valiliği: Deprem bölgesine 14 bin 451 personel gönderildi

İstanbul Valiliği: Deprem bölgesine 14 bin 451 personel gönderildi
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İstanbul Valiliği, deprem bölgesine 81 uçak ile 14 bin 451 personel, 515 iş makinesi, 265 yardım tırı gönderildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 itibariyle deprem bölgesine İstanbul'dan 81 uçak ile 14 bin 451 personel ve AFAD gönüllüsü, 515 iş makinesi, 265 yardım tırı, 4 bin 423 çadır, 58 ambulans ve UMKE aracı, 4 bin 407 çadır, 16 genel maksatlı çadır, 14 bin 905 yastık çarşaf seti, 574 mutfak seti, 10 bin 47 ısıtıcı, 2 bin 810 katlanır yatak, 103 bin 441 battaniye ve 21 bin 573 termal battaniye gönderildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, deprem bölgesindeki görevli sayısını açıkladıİçişleri Bakanlığı, deprem bölgesindeki görevli sayısını açıkladıGüncel

 

Etiketler istanbul valiliği deprem bölgesi personel
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