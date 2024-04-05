İstanbul Valisi Gül trafik denetimine katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki polis kontrol noktasını ziyaret ederek trafik denetimine katıldı. Vali Gül, İstanbul'da bayram döneminde alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile birlikte polis noktasını ziyaret ederek, şehirlerarası otobüslere yönelik trafik denetimine katıldı. Polislerle de bayramlaşan Gül, otobüslerin içine girerek vatandaşlara emniyet kemeri takmalarına yönelik uyarılarda bulundu, bayramlarını tebrik etti. Gül, ziyareti sonunda basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması sonrasında İstanbul Valiliği tarafından Ramazan Bayramı’nda İstanbul’da çalışacak personel sayısı ve uygulamalar hakkında bilgi verildi.

"GÖREVİMİZİN BAŞINDA OLACAĞIZ"

Vali Gül, "9 günlük bir bayram tatili var. Özellikle, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da trafik kazalarının olmaması, en aza indirilmesiyle ilgili emniyetimiz, jandarmamız ve diğer kurumlarımız gerekli tedbirleri aldı. Bugün de Bayrampaşa’da otogardayız, şehirlerarası otobüsler başta olmak üzere uzun yola giden araçları arkadaşlarımız kontrol ediyor. Biz de onları ziyarete geldik. İnşallah, şoförler, vatandaşlarımız kurallara uyduğunda, bizler de denetimlerimizi yaptığımızda kimsenin canı yanmadan herhangi bir kaza olmadan bu 9 günlük bayram tatilini bayram tadında geçirmiş olacağız. İstanbul’un genelinde trafik başta olmak üzere, asayiş ve güvenlik anlamında tüm tedbirler alındı. Jandarma personelimiz, sahil güvenlik personelimiz, emniyet personelimiz, kaymakamlarımızla birlikte 7/24 vatandaşlarımızın huzuru için görev yapmaya devam edecekler. İçişleri Bakanlığımız’ın koordinesinde Türkiye’nin genelinde olduğu gibi İstanbul’da da 9 gün boyunca 7/24 görevimizin başında olacağız" dedi.

"39 İLÇEDE TAM ZAMANLI DENETİMLER YAPILACAK"

İstanbul Valiliği’nden bayram dönemindeki tedbirlerle ilgili, "Tedbirler kapsamında; İstanbul emniyetimiz bayram tatili boyunca toplam 30 bin 117 Personel ile il genelinde görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığımız, görev – yetki alanında toplam 7617 jandarma personeliyle görev yapacak. Trafik tedbirleri kapsamında 943 Noktada, 2 bin 821 personel, 7 Radar, 3 Helikopter, 41 Drone, 6 Deniz Botu, 4 Dedektör Köpekle İstanbul trafiğinde 24 saat esasına göre denetim yapılacak. İlimiz genelinde 39 ilçede vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Alışveriş merkezleri, İbadethaneler, otogarlar, eğlence merkezleri gibi alanlarda ilgili emniyet birimlerimiz tarafından tam zamanlı olarak denetim yapılacaktır. Emniyet tedbirlerimizin yanı sıra Tarım İl müdürlüğü ekiplerimiz de gıda üretimi yapan işletmelere bayram tatili süresince hijyen denetimi yapacak." bilgisi verildi.