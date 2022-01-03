İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara kötü haber

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son 10 günde kentte Koronavirüs vakalarında artış görüldüğünü açıkladı.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımızın da belirttikleri gibi son 10 günde ilimizdeki vaka sayılarında artış görülmekte Omicron'a karşı 3. doz hatırlatma aşısını mutlaka yaptıralım. Virüsteki güç kaybına değil, maskemize güvenelim. Sosyal mesafemize dikkat edelim" ifadesini kullandı.