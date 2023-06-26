İstanbul Valisi'nden LGBTİ+ talimatı: ''Paylaşmayın!'

İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'nde 113 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Vali Gül, "eleştirmek için bile olsa eylemlerini paylaşmayın" talimatı verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında Taksim ve çevresinde yapılan eylemlerde 113 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda LGBTİ+'ları hedef alan Vali Gül, şu ifadeleri kullandı: "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiçbir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız."