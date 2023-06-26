  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul Valisi'nden LGBTİ+ talimatı: ''Paylaşmayın!'

İstanbul Valisi'nden LGBTİ+ talimatı: ''Paylaşmayın!'

İstanbul Valisi'nden LGBTİ+ talimatı: ''Paylaşmayın!'
Güncelleme:

İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'nde 113 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Vali Gül, "eleştirmek için bile olsa eylemlerini paylaşmayın" talimatı verdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında Taksim ve çevresinde yapılan eylemlerde 113 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda LGBTİ+'ları hedef alan Vali Gül, şu ifadeleri kullandı: "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiçbir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız."

 

Etiketler İstanbul Valisi Davut Gül LGBTİ+ davut gül vali istanbul valisi paylaşmayın onur yürüyüşü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Çocuğa istismarda bulunan zanlı tutuklandı
Sağlık Bakanlığı'ndan kızamık alarmı
Dolandırıcıların ''bayram tuzağı'' bu oldu!
''Yüzen ahır'' vatandaşı isyan ettirdi
Dolar 26 TL'yi aştı; Euro ve altın da uçuyor!
İstanbul pandemi günlerine geri döndü
Bir Türk devi daha iflas etti
Memura seyyanen zam geliyor
Özgür Demirtaş Dolar/TL'nin gideceği seviyeyi açıkladı
Yeni araç hayali kuranlara bir kötü haber daha