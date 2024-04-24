İstanbul Valisi'ne istifa çağrısı: ''Güvenliğini sağlayamıyorlarsa istifa etsinler''

İstanbul Valisi Davut Gül'ün 1 Mayıs için işçi sendikalarına Taksim Meydanı için ret yanıtının ardından işçi sendikalarının Vali Gül'e tepkisi çok ağır oldu. KESK Eşbaşkanı "Şehrin göbeğindeki küçücük bir meydanın güvenliğini sağlayamıyorlarsa istifa etmeliler" dedi.

İşçi sendikaları bu yıl 1 Mayıs kutlamaları için Taksim’i adres gösterirken İstanbul Valiliği meydanın güvenliğini sağlayamayacaklarını belirterek kapatılacağını duyurdu.

Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) konuyla ilgili kararını hatırlatan sendikalar ise hem bu karar uygulanmayarak suç işlendiğini belirtti hem de şehrin göbeğindeki küçücük meydanın güvenliğini sağlayamayacağını itiraf eden vali ve içişleri bakanını istifaya çağırdı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2013’ten bu yana işçilere kapatılan Taksim Meydanı için AYM’nin “Bu bir hak ihlalidir” kararını hatırlattı ve bu yıl kutlamayı Taksim’de yapacaklarını duyurarak bunun için izin istemeyeceklerini belirtti.

Ancak Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın önceki gün sinyalini verdiği karar dün İstanbul Valisi Davut Gül tarafından açıklandı. Gül güvenlik sorununu gerekçe göstererek “Taksim bu tür etkinliklerin tümüne kapalı. Biz DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere hepsiyle konuştuk. Taksim’de olmayacağını hepsine izah ettik” diye konuştu.

Valinin açıklamalarını değerlendiren Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eşbaşkanı Ahmet Karagöz ise şunları söyledi: “Şehrin göbeğindeki küçücük bir meydanın güvenliğini sağlayamıyorlarsa istifa etmeliler. Hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu yasak için hak ihlali kararı verdi. Ülkenin en üst mertebesindeki mahkemenin kararı dinlenmiyor. Biz tüm emek dostlarını ve ezilenleri o gün Taksim’e bekliyoruz.”

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da valinin koltuğuna oturan küçük kızın sözlerine ilişkin “Biz de senin bu güzel taleplerini ve dileklerini, 1 Mayıs’ta Taksim’de ifade etmeni isteriz. Seni ve arkadaşlarını ailelerinizle birlikte Taksim’e bekleriz” diye konuştu.

Cumhuriyet