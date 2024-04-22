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İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı'na prostesto: ''Türkiye'den defol''

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İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Sirkeci Garı ziyareti sırasında Gazze'ye destek vermek için toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi ziyaretleri kapsamında İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül tarafından karşılanan Steinmeier, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla gerçekleştireceği görüşme için Sirkeci Garı'na geçti. Steinmeier'i burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve beraberindekiler ardından Sirkeci Garı'nda açılan "Gurbete Hasret" sergisini gezdi.

SİRKECİ GARI'NDA ''KATİL ALMANYA'' SLOGANLARI

Bu sırada İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye destek vermek için garda toplanan bir grup, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i protesto etti. Filistin bayrakları açarak "Katil Almanya Türkiye'den defol" şeklinde sloganlar atan gruba polis müdahale etti. Grup polisin müdahalesiyle dağıldı.

İstanbul'a gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Sirkeci Garı ziyareti sırasında Gazze'ye destek vermek için toplanan bir grup tarafından protesto edildi.

Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.

İHA/AA

Etiketler İsrail almanya cumhurbaşkanı sirkeci garı
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