İstanbul'da 10 yabancı uyrukluya El Kaide ve DEAŞ gözaltısı

Silahlı terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide/HAD ile irtibatlı olarak İstanbul’da faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre; silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, IŞİD ve El Kaide/HAD ile çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak İstanbul’da faaliyet yürüten bazı kişilerin Türkiye’yi hedef alan eylemler yapacağı şüphesiyle çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, yabancı uyruklu 10 şüpheli belirlendi.

Polis, söz konusu şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon başlattı. Operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

ANKA