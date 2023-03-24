İstanbul'da adliye önünde silahlı saldırı; ölü ve yaralılar var

Bakırköy Adliyesi yakınlarında bir bankanın önünde motosikletli bir şahsın silahlı saldırısı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde İsmail Erez Bulvarıyla Olgunlar Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Motosikletle seyir halindeki K.F. ve M.Ç., kavşağa geldiği sırada arkalarından gelen motosikletteki A.B.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği motosikletli, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki direğe çarptı. Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi de kaçmaya çalıştığı sırada mermilerin hedefi oldu. Yoldan geçen bir kişi de seken kurşunla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren A.B.Y. motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda 1'i, ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki bir hastaneye götürüldü. Ancak M.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A.B.Y.'nin kullandığı silahı bir sitenin bahçesine atarak motosikletle kaçtığı belirlendi.

Olaya karıştığı belirlenen ve motosikleti kiralayan Ö.U. ise gözaltına alındı.

"O SIRADA OCAKTA ÇALIŞAN BİR ARKADAŞ VARDI"

Saldırı sırasında mermilerden biri de kebap salonuna isabet etti. İçeride personelin olduğu anlarda ızgaraya isabet eden mermi polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından ızgaradan alındı. Kebap salonunun sahibi Ali Uğraş, "Silah sesleri geldi, bayağı sıktılar. Motosiklet üzerinde 2 kişi gördüm, motosiklet direğe vurdu. Motosikletin arkasındaki kişi kaçtı ama o da karşı tarafta yere düştü. Kör bir kurşun geldi bizim kebap ocağını deldi. Allah'tan elemanlarımıza bir zarar gelmedi. O sırada ocakta çalışan bir arkadaş vardı. Saldıranlar da motosikletliydi ama kaç kişi olduklarını göremedim" dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASI

Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli iki kişinin direğe vurup düştüğü anlar ve saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki kişinin de kaçtığı anlar görülüyor. Saldırı sonrası çevrede bulunan vatandaşlar da koşarak yaralıların yardımına gidiyor.

DHA