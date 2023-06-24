İstanbul'da Anadolu Adliyesi'ne Kur'an Kursu açılıyor

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda hâkim, savcı ve personelin çocukları ile gençler için Kuran kursu açılacağı duyuruldu.

Ankara Adliyesi’nde 2022 yılında açılan Kuran kursundan sonra şimdi de İstanbul’da Kuran kursu açıldı. İstanbul Anadolu Savcılığı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda hâkim, savcı ve personelin çocukları ve gençler için Kuran kursu başlayacağını duyurdu. Kartal Müftülüğü tarafından organize edilen Kuran kursu 7-20 yaş arasındaki kız ve erkekler için adliyenin mescidinde verilecek.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz'ün haberine göre Adliyedeki kurs çocuklarını kursa göndermeyenlerin fişlenebilecekleri tartışmalarını da gündeme getirdi. Avukat Celal Ülgen iktidarın aydınlanma ve düşünce özgürlüğünden çok korktuğunu ifade etti.

Ülgen, “İmamlar önce milli eğitim müdürlükleri tarafından okullara sokuldu. Şimdi de adliyeye giriyorlar. Kimsenin dini inancına müdahale edilmez ancak adliye binalarına kuran kursları açılmasına ‘dur’ demek gerekli. Laiklik ilkesinin benimsendiği bir ülkede adliye içinde Kuran kursu açılmasını doğru bulmuyorum. Bunun bir adım ötesinin hilafeti çağıracağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Emekli müftü Gani Aşık ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Tarikatlar ve cemaatlere bağlı vakıf ve dernekler yargı kurumlarında, devlet tesislerine dini öğretme maskesi altında örgütleniyor. Bunların asıl hedefi, ayak seslerini güçlü biçimde işittiğimiz şeriat devletine taban kazandırmak. Bu örgütlenme biçimleri, Meclis’te de uygun ortamı sağladıklarında anayasal düzenlemelerle bir bütünlük haline getirilmeye çalışılacak.”

Cumhuriyet