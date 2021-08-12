İstanbul'da beton mikseri paniği

İstanbul Beylikdüzü'nde beton mikseri, takıldığı elektrik kablolarını kopardı. Kablolarda patlama yaşanırken, sokakta önlem alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Karlıca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikserinin sürücüsü, sokak ortasında bulunan elektrik direğinden sarkan kabloları fark etmedi. Mikser, takıldığı kabloları, kopardı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaşanan kaza nedeni ile sokak geçici süre ile trafiğe kapatıldı. Kablo ve araçların kaldırılması üzerine ulaşım normale döndü.

"BURADA 20 SEFER KAZA OLDU"

Yaşanan kazayı gören Şefik Demirel, "Kablolar çok alçakta olduğu için kamyon takıldı. Biz arkasından uyardık, durdurduk. Arabanın içinden çıkmaya cesaret edemedi. Uzun fırça ile kabloları kaldırmasını söyledim. O da kaldıramadı, patlamaya başladı. Belki burada 20 sefer kaza oldu." dedi.

DHA