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İstanbul'da büyük miting! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

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Millet İttifakı'nın bugün yapılacak İstanbul mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi saat 17.30'da Maltepe Etkinlik alanında yapılacak. Mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi. 

DHA

Etiketler millet ittifakı istanbul mitingi kemal kılıçdaroğlu kapalı yollar
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