  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide/HAD’a yönelik yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, radikal örgütlere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ, El-Kaide ve onun alt kolu HAD’a (Hürasettin Tugayları) yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişiler tespit edildi. Örgütsel faaliyetlerin deşifresine yönelik İstanbul’un 9 ayrı ilçesinde 13 farklı adrese özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyette ifadeleri alındı.

İHA

Etiketler istanbul deaş el kaide
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Acun Ilıcalı kötü haberi ''Hepimiz için üzücü bir haberim var'' diyerek açıkladı
Öğrenci yurdunda skandal! Görüntüler ortaya çıktı; görevli gözaltında
Yeni güne de akaryakıta yeni zamla başladık! Yine zam geldi!
Tüm dünyanın aradığı hacker, 16 yaşında otizmli bir çocuk çıktı
Gülşen'den yine cesur seçim! Kalça dekolteli kıyafetiyle sınırları zorladı
Gülşen soluğu mahkemede aldı; Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'yi susturdu
Soylu için Erdoğan'ı Bahçeli mi durdurdu ?
Uzmanlar açıkladı; işte cinselliği tetikleyici bölgeler açıklandı
İllerin milletvekili sayıları değişti; aralarında İstanbul da var...
Eda Taşpınar, ''Bir zamanlar Adem ve Havva'' diyerek paylaştığı fotoğrafı silmek zorunda kaldı