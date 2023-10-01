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İstanbul'da dere taştı, istinat duvarı yıkıldı

İstanbul'da dere taştı, istinat duvarı yıkıldı
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İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağmurun ardından dere taştı, istinat duvarı yıkıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur başladı. Sabah saatlerinde de etksini gösteren sağanak yağmur nedeniyle Esenyurt'ta dere tartıştı. İstinat duvarı çöktü. Olay yerine belediye de ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor. 

OTOMOBİL SU DOLU ÇUKURA GİRDİ

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi 1297. sokakta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yol çalışması nedeniyle açılan çukurun üzeri toprakla kapatıldı. Oluşan çukur yağmur suyuyla doldu. Bir otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada su birikintisinden geçmek isterken, su dolu çukura girdi. Ön tekerlekleri çukura giren otomobilde maddi hasar meydana geldi. Aracın çıkarılması için çalışma başlatıldı.  

İstanbul'da dere taştı, istinat duvarı yıkıldı - Resim : 1

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DHA

Etiketler istanbul esenyurt istinat duvarı
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