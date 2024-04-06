  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da doktor, narkozlu hastaya cinsel saldırıda bulundu

İstanbul'da doktor, narkozlu hastaya cinsel saldırıda bulundu

İstanbul'da doktor, narkozlu hastaya cinsel saldırıda bulundu
Güncelleme:

İddiaya göre, İstanbul Bağcılar'da yer alan bir özel hastanede bir doktorun, narkoz altındaki hastasına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Star Haber'den Tugay Saday'ın haberine göre; Bağcılar'da özel bir hastanede estetik ameliyat yaptıran kadın, doktoru tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurdu.

Ameliyatın ardından dinlemesi için özel odaya alınan 30 yaşındaki yabancı uyruklu hastasının olduğu odaya giren doktor, içerideki hemşireyi dışarı çıkardı ve genç kadın taciz etmeye başladı.

Hasta narkozun etkisinden karşı koyamazken yaşananlara şahit olan hemşire hemen polis çağırdı.

İhbar üzerine polis ekipleri, doktoru gözaltına aldı. Şüpheli doktor suçlamaları reddederek emniyette ifade vermedi ve adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan mağdur ve hemşirenin ifadeleri doğrultusunda doktorun tutuklanmasına karar verildi.

Etiketler narkoz narkozlu cinsel saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında ölüm tehdidi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında ölüm tehdidi Seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı Seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı Bayram haftasının hava durumu belli oldu: Ani yağışlara dikkat! Bayram haftasının hava durumu belli oldu: Ani yağışlara dikkat! Seçimler bitti A'dan Z'ye zam yağmuru başlıyor Seçimler bitti A'dan Z'ye zam yağmuru başlıyor Altın fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu Altın fiyatlarındaki artışın nedeni belli oldu DEM milletvekili terörist cenazesinde DEM milletvekili terörist cenazesinde Erdoğan ''Destimal Töreni''ne katıldı Erdoğan ''Destimal Töreni''ne katıldı Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü Kütahya'da oylar yeniden sayılacak Kütahya'da oylar yeniden sayılacak