İstanbul'da ekmeğe ''tarife'' zammı geldi
İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 TL'ye yükseltildi.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) ağustos ayı meclis toplantısında ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için bir oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
Böylelikle, 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 30 artırılmış oldu.
Azami Ekmek Fiyat Tarifesi en son İTO’nun Aralık 2022 yılında gerçekleştirdiği İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında artırılmıştı.
Oylama sonucunda İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edilmişti.
İTO üyesi fırınların ekmek fiyatı da 200 gram ekmek için 5 liraydı.
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