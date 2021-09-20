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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 6 emniyet mensubuna gözaltı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 6 emniyet mensubuna gözaltı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru gözaltına alındı.

FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, üniversitede okurken ev ağabeyi oldukları tespit edilen ve halen aktif görevde olan 6 emniyet mensubu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, şüphelilerin üniversite okudukları dönemde ev ağabeyliği yaptıklarına dair haklarında beyanlar bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi.

Savcılıkça halen aktif olarak görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru sabah saatlerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.

DHA

Etiketler istanbul fetö gözaltı polis komiser
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