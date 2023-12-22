İstanbul'da fırtına alarmı! AKOM saat vererek uyardı

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul'da fırtına bekleniyor. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), fırtınalı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.