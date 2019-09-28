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  3. 28 Eylül 2019 11:44

İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından artçı depremler sürüyor. İstanbul, gece yarısından itibaren en büyüğü 2,7 olan 29 artçı depremle daha sarsıldı.

İstanbul'da gece boyunca 29 artçı deprem
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İstanbul'da önceki gün meydana gelen 5.8 depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Artçılar nedeniyle panikleyen vatandaşlar, yine parklarda sabahlarken gece yarısından itibaren İstanbul'da en büyüğü 2,7 olan 29 artçı deprem daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; önceki gün yaşanan büyük depremin ardından bu gece yarısı itibariyle sabah saat 08: 57'ye kadar İstanbul'da 29 artçı sarsıntı daha yaşandı. Bu artçıların en büyüğü ise 2,7 olarak kaydedildi.

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