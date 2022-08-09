İstanbul’da katledilen Beyza son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da saplantılı olduğu şahıs tarafından öldürülen 16 yaşındaki Beyza D., son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Bahçelievler'de Selim T., saplantılı olduğu Beyza D.'ın evine zorla girerek silahla vurdu.
Hastaneye kaldırılan Beyza D. iki gün süren yaşam mücadelesini kaybederken aynı silahla intihar girişiminde bulunan Selim T. de kaldırıldığı hastanede devam hayatını kaybetti.
CEYLANPINAR'DA DEFNEDİLDİ
Beyza D.'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.
Karayoluyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine götürülen cenaze, gözyaşları içerisinde defnedildi.
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