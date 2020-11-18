İstanbul'da metrobüs durağı tıklım tıklım

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Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlardan dolayı yeni kararlar alındı. Akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda yoğunluk yaşandı.
SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI
Metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar durakta kuyruklar oluşturdu. Durakta ve metrobüs araçlarında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
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