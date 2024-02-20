İstanbul'da meydan savaşı! Silah ve sopalar havada uçuştu

İstanbul Kartal'da sokak ortasında iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

İstanbul'un Kartal ilçesi Soğanlık Yeni Mahalle'de 17 Şubat Cumartesi günü sabah saatlerinde iddiaya göre iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri silah kabzasıyla başından yaralandı.

Elinde kemer olan bir kadın tarafları uzun süre ayırmaya çalıştı.

Sopalı ve silahlı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüleri çeken kişinin "Silahın dipçiğiyle vurdu." dediği duyuluyor.