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  3. 06 Mayıs 2017 17:52

İstanbul’da pazar günü bu yollara dikkat

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nedeniyle İstanbul'da pazar günü yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul’da pazar günü bu yollara dikkat
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BEŞİKTAŞ -FENERBAHÇE FUTBOL MÜSABAKASI
Pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Ligi Futbol Müsabakası ile ilgili müsabaka günü saat 14.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle:

“Akaretler Süleyman Seba Caddesi dönüşleri kapatılarak, Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım geri çevrilecek.

Stadyum arkası Asker Ocağı Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Mete Caddesine yönlendirilecek.

Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılacak, akım Dolmabahçe’ye verilmeyecek, yan yoldan Kabataş istikametine verilecek.

Dolmabahçe Tünel çıkışından kapama yapılıp akım stadyum arkasına gönderilmeyecek, Taksim -Harbiye istikameti trafiğe kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stadyum civarına akım gönderilmeyecek, akım Kabataş-Karaköy istikametine yönlendirilecek.

Bayıldım ve Küçük Çiftlik Caddesinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesine gönderilecek.

Mete kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek.

Gazhane Caddesi Süzer Plazadan Şehitler Tepesine kadar kapatılacak.

Kadırgalar caddesinden Karaköy istikametine akım gönderilmeyecek, akım Beşiktaş istikameti gidiş-geliş olarak yönlendirilecek.

Kadırgalar Şehit Mehmetçik Caddesi (katı atığın arkasında açılan yeni yol) trafiğe kapatılacak.”

DHA

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