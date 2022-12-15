İstanbul'da ''saplantılı aşık'' cinayeti! Sokak ortasında katletti

Silivri'de 20 yaşındaki bir kişi eski kız arkadaşının babasını eşinin çalıştığı anaokulunun önünde bıçaklayarak öldürdü.

Silivri'de M.Ö. (20), eski kız arkadaşının babası A.E.'ü (46) anaokulu önünde bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi üzerinde bulunan bir anaokulu önünde meydana geldi. M.Ö., eski kız arkadaşının annesinin çalıştığı anaokulunun önüne gidip beklemeye başladı. Bu sırada M.Ö.'ın eski kız arkadaşının babası A.E., eşini almak için anaokulunun önüne geldi. A.E.'ü fark eden M.Ö., otomobile doğru yaklaştı. Kapıyı açan M.Ö., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla baba A.E.'ü defalarca kez bıçakladı. A.E., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken M.Ö. ise olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra otomobilde hareketsiz yatan A.E.'ü fark eden çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan A.E.'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis konuyla ilgili araştırma başlattı.

Yapılan incelemelerde A.E.'ün aracına bir kişinin yaklaştığını ve kapıyı açtığını gören polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli M.Ö.'ın A.E.'ün kızının eski erkek arkadaşı olduğu tespit eden polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. M.Ö.'ın daha önce de psikiyatri tedavisi aldığı öğrenildi.

Bu arada cinayet anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli M.Ö.'ın A.E.'ün aracına yürüdüğü, kapıyı açıp içeriye doğru eğildiği daha sonra da aracın yanından uzaklaştığı anlar görüldü.

DHA