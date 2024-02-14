İstanbul'da şoke eden olay! Babasının mezarını çekiçle parçaladı

İstanbul Esenyurt'ta babasının mezarına giden kadın, kardeşlerinin habersizce yaptırdığı mezarı çekiçle parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Esenyurt Gülbahçe mezarlığında önceki gün yaşandı. Edinilen bilgilere göre Y.Ö. İsimli kadın 6 yıl önce kanserden vefat eden babasının mezarına gitti. Y.Ö., yanında çekiç getirip babasının mezar taşlarını kırmaya başladı. Annesiyle ayrılan babası R.Ö.’nün mezarına zarar veren kadının kardeşlerinin kendinden habersiz mezar yaptırdığı için duruma kızdığı iddia edildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

İHA