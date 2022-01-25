İstanbul'da trafik normale dönüyor! Kısıtlama kaldırıldı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kapanan Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu trafiğe açıldı. Vali Yerlikaya, Trakya ve Anadolu istikametinden İstanbul'a giriş kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

İstanbul'da kar yağışının artışının ardından trafik felç olmuştu. Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu ise kazaların önlenmesi ve tedbir adına trafiğe kapanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da kapanan yollarla ilgili bir açıklama yaptı.

"TÜM YOLLARIMIZ TRAFİĞE AÇILMIŞTIR"

Bakan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul'da @KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'A TRAKYA VE ANADOLU'DAN ARAÇ KISITLAMASI KALDIRILDI

Öte yandan Vali Ali Yerlikaya, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, İstanbul'a giriş kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu.

SAAT 16.00'DAN İTİBAREN GEÇİŞLERE İZİN VERİLDİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a dün yasaklanan araç geçişlerine saat 16.00'dan sonra izin verilmeye başlandı. Tekirdağ'da başta TEM olmak üzere geçiş güzergahlarında polis ve jandarma ekipleri önlem aldı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçlara getirilen giriş kısıtlamasının kaldırıldığı belirtilerek, "İlimiz merkezi ve tüm ilçelerimizden İstanbul istikametine araç trafiğine açılmıştır. Bölgemizde olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle, trafik işaret ve işaretçileri ile yol güvenlik ekiplerinin uyarılarına dikkat ederek, kış lastiği, zincir, çekme halatı, takoz gibi ekipmanlarını araçlarında mutlaka bulundurarak yola çıkmaları kendileri ve sevdiklerinin can ve mal güvenliği için hayati önem taşımaktadır" denildi.