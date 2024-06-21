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İstanbul'da yaşayan Suriyeli sayısı belli oldu

İstanbul'da yaşayan Suriyeli sayısı belli oldu
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İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da 530 bini Suriyeli, 1 milyon 87 bin 17 yabancı yaşadığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını açıkladı.

Bakanlık, İstanbul'da 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığının resmi rakamlarına göre bugün itibarıyla İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı, 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere, toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "gerçeği yansıtmayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi" istendi.

Etiketler istanbul yabancı sayısı Suriyeli
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