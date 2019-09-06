İstanbul'daki israf sergisinde lüks araçlar da yerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi öncesinde belediyedeki ihtiyaç fazlası yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı'nda halka göstereceğini söylemişti. Sözünü tuttu. İBB logolu yüzlerce araç, önceki geceden itibaren, “Bu daha başlangıç” denilerek Yenikapı'ya getirilmeye başlandı.

‘BİNEK’ ARAÇLARDAN SONRA LÜKS ARAÇLAR DA GELMEYE BAŞLADI

Dünden beri alana yaklaşık 600 araç getirildi. Bunların büyük kısmı ise ‘binek’ diye tabir edilen orta sınıf otomobiller. Bugün de lüks araçlar alana getirilmeye başlandı.

Yenikapı'daki ''israf sergisi'' havadan görüntülendi