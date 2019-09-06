  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Eylül 2019 13:30

İstanbul'daki israf sergisinde lüks araçlar da yerini aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Yenikapı’da sergilenmeye başlanan "ihtiyaç fazlası kiralık araç sergisi"nin ikinci gününde park alanına lüks araçlar da gelmeye başladı.

İstanbul'daki israf sergisinde lüks araçlar da yerini aldı
A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi öncesinde belediyedeki ihtiyaç fazlası yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı'nda halka göstereceğini söylemişti. Sözünü tuttu. İBB logolu yüzlerce araç, önceki geceden itibaren, “Bu daha başlangıç” denilerek Yenikapı'ya getirilmeye başlandı.

 ‘BİNEK’ ARAÇLARDAN SONRA LÜKS ARAÇLAR DA GELMEYE BAŞLADI

Dünden beri alana yaklaşık 600 araç getirildi. Bunların büyük kısmı ise ‘binek’ diye tabir edilen orta sınıf otomobiller. Bugün de lüks araçlar alana getirilmeye başlandı.

Yenikapı'daki ''israf sergisi'' havadan görüntülendiYenikapı'daki ''israf sergisi'' havadan görüntülendi

 

 

israf , ibb , volkswagen , audi , mercedes , ekrem imamoğlu , clio , israf sergisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM