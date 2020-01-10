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  3. 10 Ocak 2020 09:50

İstanbul'dan sonra Çanakkale Boğazı'nda tekne kazası

Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu-Çardak seferini yapan feribota, balıkçı teknesi çarptı. Kazada yaralanan olmazken, feribotta mazot sızıntısı meydana geldi.

İstanbul'dan sonra Çanakkale Boğazı'nda tekne kazası
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Çardak'tan bu sabah araç ve yolcular ile Gelibolu seferine başlanan, 44 metre uzunluğundaki 'NG' isimli feribota, saat 07.30 sıralarında, kaptanın uyuduğu iddia edilen, 26 metre uzunluğundaki 'Kestanelik' isimli balıkçı teknesi, iskele kıç omuzluğundan çarptı. Kazada, yaralanan olmazken, balıkçı teknesinin baş kısmında hasar oluştu. Çarpmaya bağlı olarak feribotun mazot deposu delindi. Gelibolu iskelesine hızla yanaştırılan feribottan yolcu ve araçlar, tahliye edilirken, mazot sızıntısı meydana geldi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-9 (Hızlı Tahlisiye Botu) ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yakıt sızan bölge, su üstü bariyerle çevrildi. 

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DHA

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