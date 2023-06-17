İstanbullular dikkat! 24 saat boyunca su verilemeyecek

İSKİ'den yapılan açıklamada, İstanbul'da pek çok ilçede 24 saatlik su kesintisi yapılacağı duyuruldu. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti saatleri...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Terkos-İkitelli İsale Hattı’nın içme suyu sistemine entegrasyonu için yapılacak çalışmalar nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ile Büyükçekmece’nin bazı mahallelerine pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren 24 saat su verilemeyecek.

İSKİ’den bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Yakası’nın artan su ihtiyacını karşılamak ve mevcut hatta yaşanan arıza kaynaklı uzun süreli kesintilerin önüne geçebilmek amacıyla 2 bin 500 milimetre çapında ve 33,6 kilometre uzunluğunda inşa edilen Terkos-İkitelli İsale Hattı imalatı tamamlandı. Yaklaşık 3,3 milyar lira maliyetli yatırımın hizmete alınmasıyla bölgenin yüzde 30’unun içme suyu ihtiyacını karşılayan İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri tam kapasite ile çalışmaya başlayacak.



Yeni hattın İstanbul’un içme suyu sistemine entegrasyonu için gerçekleştirilecek çalışmalar sebebiyle pazartesi günü 06.00 ile salı 06.00 saatleri arasında 24 saat süreyle bazı bölgelere su verilemeyecek.

Su alamayacak bölgelerdeki ilçeler ve mahalleleri şöyle:

Esenyurt: Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri.

Başakşehir: Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri.

Arnavutköy: Yassıören, Yeşil Bayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Baklalı, Bolluca, Boyalık, Durusu, Fatih, Hacımaşlı, Haraçcı, Hicret, Karaburun, Mavigöl, Mehmet Akif, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, Nene Hatun, Sazlı Bosna, Taşoluk, Tayakadın, Terkos, Yavuz Selim, Yunus Emre, Yeniköy, Çilingir, İmrahor ve İslambey mahalleleri.

Çatalca: Nakkaş, Kızılcaali ve Bahşayiş mahalleleri.

Avcılar: Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri.

Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.