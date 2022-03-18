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İstanbullular dikkat: TCDD'den Marmaray seferleriyle ilgili önemli açıklama

İstanbullular dikkat: TCDD'den Marmaray seferleriyle ilgili önemli açıklama

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle TCDD'den Marmaray seferleri ile ilgili bir açıklama yapıldı.

İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken TCDD'den Marmaray ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Buna göre Marmaray seferleri bu gece 02.00'ye kadar uzatıldı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

TCDD'DEN 'MARMARAY' AÇIKLAMASI
TCDD'den yapılan açıklamada "Yolcularımıza Duyuru! İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

TCDD'den yapılan açıklamada "Yolcularımıza Duyuru! İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler TCDD marmaray sefer
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