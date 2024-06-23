İstanbullulara yüzde 50 indirim müjdesi
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İstanbul'da toplu taşıma kullanan milyonlarca İstanbulkart sahibine otoparklarda yüzde 50 indirim imkanı başladı.
Ulaşım İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araçlarını İspark P+D otoparklarına park edenlere ve İstanbulkart’ı kullanarak toplu taşıma araçları ile yolculuğuna devam eden vatandaşlara ulaşımda %50 indirim uygulanacağı duyuruldu.
Ulaşım İstanbul’un sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda,
“Aracınızı seçili ispark P+D otoparklarına bırakın ve İstanbulkart'ınızı kullanarak toplu taşıma araçları ile yolculuğunuza devam edin.
Bu sayede, hem %50 indirimden hem de konforlu toplu ulaşımdan faydalanın.
Şehrin çeşitli noktalarında bulunan P+D otoparklarımızla sizlere daha kolay, ekonomik ve çevreci ulaşım imkanı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.
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