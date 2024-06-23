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İstanbullulara yüzde 50 indirim müjdesi

İstanbullulara yüzde 50 indirim müjdesi
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İstanbul'da toplu taşıma kullanan milyonlarca İstanbulkart sahibine otoparklarda yüzde 50 indirim imkanı başladı.

 

Ulaşım İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araçlarını İspark P+D otoparklarına park edenlere ve İstanbulkart’ı kullanarak toplu taşıma araçları ile yolculuğuna devam eden vatandaşlara ulaşımda %50 indirim uygulanacağı duyuruldu.

Ulaşım İstanbul’un sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda,

“Aracınızı seçili ispark P+D otoparklarına bırakın ve İstanbulkart'ınızı kullanarak toplu taşıma araçları ile yolculuğunuza devam edin.

Bu sayede, hem %50 indirimden hem de konforlu toplu ulaşımdan faydalanın.

Şehrin çeşitli noktalarında bulunan P+D otoparklarımızla sizlere daha kolay, ekonomik ve çevreci ulaşım imkanı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da toplu taşıma kullanan milyonlarca İstanbulkart sahibine otoparklarda yüzde 50 indirim imkanı başladı.

Etiketler ispark istanbul istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu toplu ulaşım toplu taşıma
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