Cihat Yaycı, Haber Global'de yayınlanan Erhan Ertürk'ün sunduğu Müzakere programına telefonla bağlanarak Meis Adası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YUNANİSTAN LOZAN'I İSTİSMAR EDİYOR

Yaycı, Lozan Anlaşması'na dair detaylar paylaşarak Yunanistan'ın Lozan'ı istismar ettiğini söyledi.

Yunanistan'ın Lozan'daki 3 mil kuralını çiğnediğini belirten Yaycı, "3 milin bitişiğindeki ve dışındaki adaların devredilmediği Lozan'da vurgulanmıştır. Fakat Yunanistan bunların hepsini sahiplenmeye kalkmıştır" dedi.

EGE'DE SORUN YOKTUR

Yaycı "Ege'de sorun yoktur. Sorun dediğiniz şey iki taraflıdır. Burada Yunanistan'ın tek tarafları talepleri vardır. Adaları silahlandıran, kara sularını artırmak isteyen, egemenliği devridilmemiş ada, adacıklara sahip çıkmak isteyen, hava sahasını kara sularınının ötesinde genişleten Yunanistan'dır. Bunların hepsi Yunanistan'ın talepleridir. Karşı tarafın talebini sorun olarak algılayıp masaya oturursanız karşı tarafın taleplerinin bir kısmı o ya da bu şekilde karşılanır. Burada müthiş bir algı yönetimi söz konusu. Bizim burada yapmamız gerek şey Lozan'ın sağladığı dengeye dönmek. Lozan'ın dengesine bir kere dönebilsek barış, istikrar ve güven olur" diye konuştu.

İSTANBUL'UN İKİNCİ FATİH'İ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜR

1936'da Montrö Sözleşmesi ile İstanbul Boğazı'na Türk askerinin girdiğini belirten Yaycı "İstanbul'a askerimizle sahip olmamız fiilen 1936'dadır. Yani İstanbul'un ikinci Fatih'i Mustafa Kemal Atatürk'tür" ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASINI ELEŞTİRDİ

Gayri askeri statü ile silahsızlandırılmış statünün iyi ayrılması gerektiğini ifade eden Yaycı, bu adaların statüsünün gayri askeri statü olduğunu belirtti. Yaycı "Silahsızlandırılmış statüde asker getirebilirsiniz, uçaklar üzerinden uçabilirler vs. ama gayri askeri statüde bunların hiçbir tanesi mümkün değildir. Ben Dışişleri Bakanlığının açıklamasını eleştiriyorum. Silahsızlandırılmış statü değil, Meis Adası'nın statüsü gayri askeri statütüdür. Yani bunun ihlali söz konusudur" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına yönelik, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri yığınak yaptığına dair haberlerin basında yer aldığını kaydeden Aksoy, Meis Adası'nın 1947 Paris Barış Anlaşması ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu hatırlatmıştı.

Aksoy, basında yer alan haberler doğruysa bunun Yunanistan'ın hukuk tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu vurgulamıştı.

Adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri reddettiklerinin altını çizen Aksoy, şunları kaydetmişti:

"Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır."