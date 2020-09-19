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  3. 19 Eylül 2020 12:58

İşte denetim dışı bırakılan Diyanet Vakfı'nın 3 yılda harcadığı para

Sayıştay denetimleri dışında bırakılan Diyanet Vakfı'nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarında harcadığı para ortaya çıktı. Kaynak: Sayıştay denetimleri dışında bırakılmıştı... İşte Diyanet'in harcadığı para

İşte denetim dışı bırakılan Diyanet Vakfı'nın 3 yılda harcadığı para
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Sayıştay denetimleri dışında bırakılan Diyanet Vakfı, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam 2,4 milyar TL harcadığı ortaya çıktı.

BirGün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, vakıf, Arnavutluk ve Makedonya’da inşaatları devam eden camilerin yaklaşık maliyetini 41,6 milyon Euro olarak açıkladı.

Diyanet Vakfı’nın 2019 yılı giderleri, 2017 yılına oranla yüzde 46 arttı. Vakfın 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki toplam harcaması 2,4 milyar TL’ye ulaştı. TDV’nin 2019 yılında yalnızca inşaat harcamaları için harcadığı toplam para 269,5 milyon TL oldu. Aralarında 35 cami, 42 Kuran kursu ve iki dükkanın da yer aldığı toplam 141 inşaat için 260,4 milyon TL harcayan vakfın 2019 yılındaki 45 tadilat işinin maliyeti ise 9,1 milyon TL olarak kaydedildi.

 Raporda, vakfın yurt dışındaki inşaat işlerine ilişkin mali veriler de paylaşıldı. Buna göre, temeli 2015 yılında atılan Cibuti Sultan II. Abdülhamid Han Camii için dört yılda 7 milyon 980 bin dolar para harcandığı belirtildi. Caminin 5 bin kişinin aynı anda ibadet edebilecek kapasitede olduğu ifade edilirken 10 bin metrekare üzerine inşa edilen cam için denizin doldurulduğu bildirildi. Kıbrıs Lefkoşa’da 2013 yılında projelendirilen Hala Sultan Camii ve Külliyesi’nin maliyeti de yüksekliği ile dikkati çekti. Kullanıma açılan caminin tamamlanması için harcanan para TDV’nin kayıtlarına 49,7 milyon TL olarak geçirildi.

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle zarar gören toplam 467 cami ve hizmet binasının tadilat işleri de TDV bütçesinden karşılandı. Tadilat işleri için harcanan toplam paranın 22,7 milyon TL olduğu açıklandı.

Birgün

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