İşte Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına ilk tepkisi

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve seçimler öncesi son enflasyon verisi olacağı için hayli önemli olan Nisan 2023 enflasyon verilerine piyasaların tepkisi belli oldu. İşte 3 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sadece 11 gün kala başta, Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin TL karşısındaki zirve seyri devam ediyor.

Dolar/TL bu sabah 19.48 ile rekor kırarak güne başladı. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.4 değer kaybetmiş oldu.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 8,5 puanda serbest tutma kararı sonrasında piyasalar zirvedeki yerini korurken piyasalar bugün Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek Nisan 2023 enflasyon rakamlarını bekliyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu seçimler öncesi son enflasyon verisi olarak açıkladığı Nisan 2023 enflasyon rakamları şöyle gerçekleşti:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %43,68, aylık %2,39 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %67,20 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %52,11, aylık %0,81 arttı



Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,11, bir önceki yılın aynı ayına göre %52,11 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,50 artış gösterdi.

ENAG'ın enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Nisan 2023 enflasyon verisini açıkladı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Nisan ayında %4.86 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %105.19 olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan dönemi enflasyon oranı ise %29.27 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor. Öte yandan ENAG geçen ay yaptığı enflasyon açıklamasında Mart ayında enflasyonun yüzde 5,08 arttığını yıllık enflasyonun ise yüzde 112,51 olduğunu açıklamıştı.

Ekonomistlerin beklentisi neydi ?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyordu.

FED bekleniyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesi bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izliyor. Para piyasalarında, Banka'nın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

İşte Nisan 2023 enflasyon rakamları sonrasında piyasalarda son durum:



Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,48 TL'den başlayan Dolar 19,48 TL 'den,

21,51 TL'den başlayan Euro 21,55 TL 'den,

24,38 TL'den başlayan Sterlin 24,44 TL 'den,

14,48 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,53 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,46 TL'den, Euro 21,39 TL'den, Sterlin 24,30 TL'den, Japon Yeni ise 14,50 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 2.016 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.016 Dolar 'dan,

1.262 TL'den başlayan Gram altın 1.262 TL 'den,

2.213 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.213 TL 'den,

9.093 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.093 TL 'den,

15,53 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 15,89 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 2.009 Dolar'dan, Gram altın 1.256 TL'den, Çeyrek altın 2.213 TL'den, Cumhuriyet altın 9.093 TL'den, Gram Gümüş ise 15,76 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 28 bin 527 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 669 Dolar'dan,

1.863 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.865 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 75,38 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,46 Dolar'dan işlem görüyor.