İşte Dolar, Euro ve altının enflasyona tepkisi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde hareketlilik sürüyor. İşte 3 Ağustos itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Türk Lirası karşısında zirvedeki yerini koruyan piyasalar, TÜİK tarafından bugün açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verilerine odaklanmıştı.

TÜİK'ten beklenen açıklama geldi ve Temmuz 2023 Tüketici Enflasyonu ile Üretici Enflasyonu belli oldu.

Buna göre;

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,83, aylık %9,49 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,50, aylık %8,23 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,51 arttı.

Dolar kurundan yeni rekor

Hatırlanacağı gibi TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından Dolar 27,40 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti. Bugün sabah saatlerinde Dolar kuru 27,79 TL ile yeni bir rekor daha kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ENAG, Temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Temmuz 2023 enflasyon verisini açıkladı.

ENAG'ın açıklamasına göre;

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %13,18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %122,88 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise %69,21 oldu.

Enflasyon beklentisi neydi ?

Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmış ve ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9.07 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7.50 ve en yüksek yüzde 10.60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38.21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47.27'ye çıkacağı hesaplanıyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42.07'den 61.01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3.92 artış göstermişti.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıklarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 22,3'ten yüzde 58'e, 2024 için yüzde 8,8'den yüzde 33'e yükseltildiğini duyurmuştu. TCMB'nin 2025 yıl sonu tahminini ise yüzde 15 olarak belirlendi.

İTO'nun enflasyon raporu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nin temmuzda bir önceki aya göre yüzde 9,84, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 63,76 artış kaydettiğini açıklamıştı.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 26,96 TL'den başlayan Dolar 26,98 TL'den,

29,51 TL'den başlayan Euro 29,55 TL'den,

34,33 TL'den başlayan Sterlin 34,23 TL'den,

18,81 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,92 TL'den işlem görüyor.