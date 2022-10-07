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İşte elektrik faturaları böyle kabartılmış

İşte elektrik faturaları böyle kabartılmış

Elektrik zamlarının ardından harekete geçen dağıtım şirketleri, yüklü Ar-Ge harcamalarını elektrik faturalarına ekleyip vatandaştan haksız yere para almış.

Vatandaşın belini büken yüksek elektrik faturalarının kanuna aykırı çıkarılan tebliğle daha da şişirildiği ortaya çıktı. Sayıştay, elektrik dağıtım şirketlerinin araştırma geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının kanuna aykırı şekilde elektrik faturalarına yüklenerek vatandaştan haksız para toplandığını tespit etti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre  kanunda bu tür giderlerin vatandaştan alınamayacağının açıkça yazdığına dikkat çeken Sayıştay, 21 elektrik dağıtım şirketinin 2016-2020 yılları arasında yaptığı 117.5 milyon liralık Ar-Ge harcamasını hukuksuz şekilde vatandaştan tahsil ettiğini belirledi. Sayıştay, şirketlerin Ar-Ge harcamalarının dağıtım tarifesinin bir unsuru olarak tebliğle düzenlendiğini, ancak bunun Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17'nci maddesine aykırı olduğunu bildirdi.

Sayıştay raporunda, “Kanun hükümlerinden açıkça anlaşıldığı üzere piyasa faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan hiçbir unsura tarifede yer verilemeyecektir. Ar-Ge harcamalarının dağıtım faaliyeti ile doğrudan ilgisi olmadığı dikkate alındığında bu harcamaların tarifede yer almaması gerektiği düşünülmektedir” dedi. Ar-Ge harcamalarının kanuna aykırı olan ‘Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ' ile vatandaştan tahsil edildiğine dikkat çeken Sayıştay, tebliğin düzeltilip bu tür harcamaların faturalardan çıkarılmasını istedi.

(Kaynak)

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