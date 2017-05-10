İşte Göktürk 1'in çektiği ilk fotoğraf

Geçen yıl uzaya fırlatılan gözlem uydusu Göktürk 1'in ilk test fotoğrafı İstanbul'da yapılan savunma sanayi fuarı IDEF 2017'de kamuoyu ile paylaşıldı. Yüksek hassasiyete sahip uydunun yolladığı ilk fotoğraf, Çanakkale Boğazından geldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) tarafından imalatı yapılan Göktürk-1 uydusu, hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü almak üzere 5 Aralık 2016da uzaya gönderildi. Fransız Guyanasından fırlatılan uydu, halen test ve devreye alma sürecinde.

Altı ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çeken uydunun nihai kabulü, bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek. Göktürk-1 Uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Ankara Ahlatlıbel Keşif Uydu Komutanlığı tesislerinde bulunan yer istasyonundan, uydu üzerinde yer alan ve milli olarak geliştirilen kripto ile işletiliyor.