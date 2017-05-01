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  1. 01 Mayıs 2017 17:52

İşte İstanbul'da 1 Mayıs'ın gözaltı blançosu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleştirilen gösterilerde çeşitli nedenlerle 165 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İşte İstanbul'da 1 Mayıs'ın gözaltı blançosu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kent genelinde terör örgütleri adına yapılacak korsan gösteri ve şiddet eylemlerinin önlenmesine yönelik dün ve bugün Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta yapılan çalışmalarda 85 molotofkokteyli, 25 atımlık 3 havai fişek, atıma hazır boya dolu 95 şişe, maske ve flamalar ele geçirildi. 

Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sultangazi, Kağıthane ve Bakırköy'de kutlamalar kapsamında emniyet tedbirleri çerçevesinde izinsiz yürüyüş yapmaktan 139, pankart açmaktan 17, yol kapama amaçlı zincir taşıyan 3, taşkınlık çıkartan 3, havai fişek ve flama taşıyan 3 kişi olmak üzere toplamda 165 kişi gözaltına alındı.

Bu arada, toplanacak grupların arasına karışarak taşlı-sopalı korsan gösteri eylemleri başlatıp grupları bu yönde terör örgütleri adına yönlendirecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Beyoğlu, Zeytinburnu, Esenler ve Maltepe'de yapılan 3 farklı operasyonda da 18 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle alınan emniyet tedbirleri süresince anlayışlı tavrından dolayı tüm İstanbul halkına teşekkür ederiz" denildi.

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