İstiklal Caddesi'nde menü denetlemesi

Kafe ve restoran işletmelerinin menülerine ilişkin yapılan düzenleme sonrasında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi. Yönetmelik gereği kurallara uymayan işletmelere, her ürün başına 2 bin 172 lira ceza kesilirken, 1 Ocak - 16 Nisan 2024 tarihleri arasında aykırılık tespit edilen işletmelere toplamda 8 milyon 297 bin 868 liralık idari işlem uygulandığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, kafe ve restoranlara ücretlerin yer aldığı menülerin işletmelerin girişinde ve içeride sergilenmesi zorunluluğu getirildi. İstanbul'da, yerli ve yabancı turistlerin en yoğun olduğu yerlerden biri olan İstiklal Caddesi'nde, bu kurala uymayan işletmelere yönelik İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetime İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katıldı.

CEZA 2 BİN 172 LİRA

İsmail Menteşe, denetimler hakkında bilgi vererek, “19 Aralık'ta resmi gazetede fiyat etiketi yönetmeliğinde bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik kapsamında, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek içecek hizmeti sunan sektörlerde, sundukları hizmetin fiyatlarının belirlendiği levhaların menülerinin giriş kapılarında, içeride self servisi sunan hizmet yerlerinde ayrı, masaya hizmet sunan yerlerinde belli bir takım farkları olmakla birlikte bunlara bir zorunluluk getirildi. Bu zorunluluklara uyulup uyulmadığının kontrol için bugün burada denetimlerimize devam ediyoruz. Burada mutlaka sunulan hizmetin listelerinin kapıya asılması ve içeride menü sunulduğunda da menüyle dışarıdaki listenin aynı olması. Hizmete sunulmayan bir ürünün menüde olmaması gerekir. Karşılaştığımız her aykırılık durumunda 2 bin 172 lira ceza uyguluyoruz" dedi. Menteşe, “İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak bugüne kadar 2 binin üzerinde firmayı denetledik. Toplamda 3 bin 800 aykırılık vardı, bu aykırılıkların karşılığı olarak 8 milyon 297 bin 868 liralık idari yaptırım uyguladık. Bu çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün aynı anda hem Zeytinburnu ilçemizde, hem Başakşehir ilçemizde, hem Kadıköy ilçemizde, hem de Beyoğlu ilçemizde restoranlarımızı, kafelerimizi, pastanelerimizi bu yönetmeliğe uyulup uyulmadığı konusunda denetliyoruz. Bu denetimlerimiz devam edecek. Burada asıl olan şey tabelalarda, menülerde, Türkçe mutlaka kullanılmalı. Tabii ki diğer yabancı dillerde kullanılabilir ama önce Türkçemizin kullanılması zorunludur. Buna da dikkat etmeleri gerekir" dedi.