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  3. 05 Eylül 2019 22:59

İYİ Partili isimden olay yaratacak Suriyeli iddiası !

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İdlib'de devam eden çatışmalardan kaçan bir buçuk milyon Suriyelinin daha Türkiye'ye sığınmasının beklendiğini söyledi. Türkkan, "Türkiye'yi bekleyen büyük sorunu anlamak hiç zor değil" dedi.

İYİ Partili isimden olay yaratacak Suriyeli iddiası !
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İYİ Partili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından dikkat çeken bir grafik paylaştı.1990 ile 2017 yılları arasında göç alan ülkelerin yer verildiği grafikte, Türkiye’deki sığınmacı artışının yükselişi ülkedeki sığınmacı sorununu gözler önüne seriyor.

Hollanda'dan Türkiye'deki Suriyeliler tespiti!Söz konusu grafiği değerlendiren Lütfü Türkkan, “İdlib’den Türkiye’ye yönelik yeni bir göç dalgasıyla 1,5 milyon kişinin daha gelmesi bekleniyor. Grafikteki artışa bakarak Türkiye’yi bekleyen büyük sorunu anlamak hiç zor değil. Bu artış Türkiye’nin eriyen geleceğidir” ifadelerin kullandı.

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