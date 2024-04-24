İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nın detayları belli oldu

İYİ Parti'nin 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da düzenleyeceği 5. Olağanüstü Kurultayı'nın detayları belli oldu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, X hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti'nin 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da düzenleyeceği 5. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin organizasyon komitesi ve Genel Başkan adaylarının aldığı ortak bir kararı duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun, 5. Olağanüstü Kurultayı'na adayların ortak kararıyla; kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmeyeceğini duyurdu.

Olgun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Partimizin 5. Olağanüstü Kurultayını, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştiriyoruz. Organizasyon komitesi ve Genel Başkan adayları, Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, D.Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, M.Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz beylerin katılımlarıyla yapılan toplantıda, Aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, Salonun fiziki şartları ve kapasitesi de dikkate alınarak; Kurultay delegeleri, İl, İlçe ve Belediye Başkanlarımız ile önceki dönem milletvekillerimiz dışında katılımcı davet edilmemesi kararlaştırılmıştır. Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken İYİ Parti ailesi olarak Kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim."