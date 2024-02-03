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İzmir açıklarında deprem

İzmir açıklarında deprem
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AFAD, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kuşadası Körfezi'nde saat 14.25 sıralarında meydana gelen depremin, yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler afad izmir deprem kuşadası aydın son depremler
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