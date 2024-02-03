İzmir açıklarında deprem
AFAD, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nde saat 14.25 sıralarında meydana gelen depremin, yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.01 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2024-02-03
Saat:14:25:04 TSİ
Enlem:37.96694 N
Boylam:27.1575 E
Derinlik:8.94 km
Detay:https://t.co/mht5MTbG9U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol