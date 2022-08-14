İzmir güne depremle uyandı: Birçok bölgede hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Menderes ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Menderes ilçesi olan deprem sabah saat 06.24'te meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, 5.0 büyüklüğündeki deprem 7.00 kilometre derinlikte meydana geldi. Bölgede çok sayıda artçı meydana gelirken, deprem Çeşme, Seferihisar, Didim, Urla ve Foça gibi çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD yaptığı bir diğer açıklamada, "5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisini paylaştı.

'2 SENE ÖNCESİNİ HATIRLADIM'

İzmir'de güvenlik görevlisi olarak çalışan ve gece mesaide olan Mehmet Özişçi, deprem nedeniyle oldukça korktuğunu belirterek, "Kısa ama şiddetli bir sarsıntıydı. Tek tesellimiz kısa sürmesi oldu, hemen kendimizi dışarı attık, 2 sene önceki depremi hatırladım" dedi.

PARKLARDA BEKLEDİLER

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde depremin ardından halk, evlerinden dışarıya çıktı. Bir süre evlerine giremeyen Kuşadalılar, parklarda ve deniz kenarında bekledi.