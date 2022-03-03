İzmir Platformu: Zeytine kıyım değil, destek...

Türkiye‘nin önemli zenginlikleri arasında sayılan ve toplumsal hayatımızda “Bilge ağaç” olarak da nitelenen zeytin ağacının önceki gün Enerji Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle ‘maden sahalarına açılması’ girişimine yönelik bir değerlendirme “sivil toplumun ciddi temsilcilerinden biri” olan İzmir Platformu ‘ndan geldi.

İzmir Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Hakan Tartan ve İzmir Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Av. Metin Öney yaptıkları ortak açıklamada şunları dile getirdiler:

“Zeytin Türkiye ‘nin önemli bir zenginliği. Başta Ege Bölgemiz olmak üzere bir çok yerde ciddi bir geçim kaynağı ve dünya çapında da ihracat anlamında değerli bir potansiyel. Toplumun büyük kesimi tarafından Bilge ağaç olarak da nitelendirilen bu zenginliğimiz, aynı zamanda şifa ve sağlık kaynağı. Bilim insanları sağlığa yararlarını ortaya koyuyor. Temel beklentimiz, zeytinlik alanların korunması, geliştirilmesi ve üreticimizin desteklenmesidir. Son Enerji Bakanlığı yönetmeliği bu zenginliğimiz için ciddi sakıncalar içeriyor. Kaybolanı yeniden kazanmak mümkün değil. Bu yüzden daha önce de gündeme getirilip reddedilen bu yönetmelik hemen iptal edilmelidir. Bu sadece doğaya bir vefa ve hizmet borcumuz değil, gelecek kuşaklara da tartışılmaz ödevimizdir. Zeytine kıyım değil, destek. Saygılarımızla.”

CİHAN ÇALIK