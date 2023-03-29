İzmir’de 3.5 büyüklüğünde deprem
İzmir'in Buca ilçesinde saat 23.51'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
İzmir’de deprem oldu. Buca ilçesindeki deprem saat 23.51’de meydana geldi.
AFAD verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 9.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
NACİ GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, İzmir'deki deprem küçük, endişe etmeyin. Muhtemelen İzmir fayı ile ilişkili, sevgiyle” ifadelerini kullandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 28, 2023
*
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Buca (İzmir)
Tarih:2023-03-28
Saat:23:51:37 TSİ
Enlem:38.34 N
Boylam:27.208 E
Derinlik:9.23 km
Detay:https://t.co/yXoLLbiDAG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol