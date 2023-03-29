İzmir’de 3.5 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Buca ilçesinde saat 23.51'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

İzmir’de deprem oldu. Buca ilçesindeki deprem saat 23.51’de meydana geldi. AFAD verilerine göre, 3.5 büyüklüğündeki deprem yerin 9.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. NACİ GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, İzmir'deki deprem küçük, endişe etmeyin. Muhtemelen İzmir fayı ile ilişkili, sevgiyle” ifadelerini kullandı. #DEPREM

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Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Buca (İzmir)

Tarih:2023-03-28

Saat:23:51:37 TSİ

Enlem:38.34 N

Boylam:27.208 E

Derinlik:9.23 km

Detay:https://t.co/yXoLLbiDAG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 28, 2023