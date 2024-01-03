İzmir'de bazı uçak seferleri iptal edildi

İzmir'de etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazıları da gecikmeli olarak gerçekleşti.

İzmir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kentin bazı noktalarında görüş mesafesinin oldukça düştüğü gözlemlendi. Sisin etkili olduğu Gaziemir ilçesinde bulunan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da bazı uçuşlar iptal edildi, bazı seferler gecikmeli olarak gerçekleşti. Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam saat 23.00'ten itibaren etkili olan sis nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 4 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi, 16 uçuş ise iptal edildi. Bugün öğle saatleri itibarıyla uçuşların normale döndüğü aktarıldı.

İHA