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İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobil takla attı. Takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Y.B. (18) idaresindeki otomobil, İzmir'in Buca ilçesi Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki P.A.G. (18) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Etiketler izmir otomobil takla
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