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  3. 14 Kasım 2018 00:12

İzmir'de patlama sesi ve yangın herkesi korkuttu

İzmir'de akşam saatlerinde Foça ilçesinde duyulan patlama sesleri ve yangın vatandaşları korkuttu.

İzmir'de patlama sesi ve yangın herkesi korkuttu
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İzmir’in Foça İlçesinde akşam saatlerinde duyulan patlama sesleri ve ardından çıkan yangın endişe yarattı.

Piknikçilerin yaktığı alevin neden olduğu yangında olay yerindeki içki şişelerinin de ısınmayla patladığı belirlendi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 

Olay Foça İlçe merkezindeki Atatürk Mahallesinde tarihi Beşkapılar Kalesi’nin arkasındaki bölgede meydana geldi. Bölgede patlama sesinin ardından alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubuna bağlı ekip sevk edildi. Yıkıntı haldeki binadan düşen ahşap parçalar ile tutuşan ağaç, itfaiye ekibinin yarım saatlik bir çalışması sonucu söndürüldü. Yapılan ilk incelemeye göre; ağaç dibinde içki içmek için oturan kişi veya kişilerin ısınmak için ateş yaktıkları ateşin, şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaca ve çevreye sıçraması üzerine kaçtıkları, bırakılan ağzı kapalı şişelerin de ısınmanın etkisiyle patladığı belirtildi. Olayla ilgili olarak Foça Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

DHA

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